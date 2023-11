A corredora de ultramaratona Joasia Zakrzewski foi proibida de competir por 12 meses. O banimento foi aplicado devido ao uso de um carro durante uma corrida de 50 milhas (cerca de 80 km) em 7 de abril desde ano, na qual ela terminou em terceiro lugar. Dados do sistema de rastreamento da corrida GB Ultras Manchester a Liverpool, no Reino Unido, revelaram que ela pegou carona durante um trecho de cerca de 4 km do percurso.