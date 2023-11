Num jogo marcado por uma invasão de campo de torcedores e briga generalizada entre as duas torcidas, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado, no estádio Durival Britto, em Curitiba, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confusão começou após o gol marcado por Robson, aos 45 minutos do segundo tempo, quando um grupo de cruzeirenses invadiu o gramado na parte de trás do gol. Do outro lado, a torcida da casa também pulou o alambrado e foi para o confronto.