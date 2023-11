Chegou ao fim nesta quarta-feira a curta passagem do espanhol Jesé Rodriguez no Coritiba. O atacante que já defendeu o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, chegou como uma das esperanças de salvar o time já no segundo turno, mas pouco fez e encabeçou a lista de dispensas, que ainda contou com Samaris, o experiente Henrique e mais dois atletas.