A vitória do Corinthians sobre o Vasco por 4 a 2, na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro, praticamente liquidou os riscos de rebaixamento do time do Parque São Jorge no Brasileirão. A equipe do técnico Mano Menezes chegou aos 47 pontos e figura provisoriamente na 11ª colocação - a rodada terá sequência nesta quarta e quinta.