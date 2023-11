Defendendo uma invencibilidade de seis jogos no Brasileirão, sendo quatro empates e duas vitórias, o Corinthians tem retornos importantes para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para este domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada. Suspensos na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, o lateral Fábio Santos e o volante Fausto Vera treinaram normalmente e devem iniciar entre os titulares.