O Corinthians entrou em campo neste domingo, na Vila Belmiro, defendendo a marca de 25 jogos sem derrota no futebol feminino, mas, seis meses após o último revés, voltou a ir para o vestiário com um placar desfavorável. O responsável por acabar com tamanha invencibilidade foi o São Paulo, que venceu as rivais por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo da final do Paulistão.