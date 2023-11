Após dois dias de folga concedidos em razão da pausa no Brasileirão para a atual Data Fifa, o Corinthians retomou os trabalhos nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, sem a presença de quatro jogadores nas atividades comandadas por Mano Menezes. Conforme informado pelo clube, o goleiro Cássio, o zagueiro Lucas Veríssimo e os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto ficaram na "parte interna para trabalhos específicos com a equipe de Saúde e Performance".