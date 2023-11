A vitória do Corinthians sobre o Grêmio neste domingo, 12, encaminhou a permanência da equipe na Série do Campeonato Brasileiro. Com 44 pontos, está a um empate da pontuação mágica que evitaria o rebaixamento à segunda divisão. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são, nesse momento, inferiores a 1%. Tudo isso se deve principalmente à chegada de um nome: Mano Menezes, escolhido às pressas pelo presidente Duílio Monteiro Alves para substituir Vanderlei Luxemburgo e salvar o ano da equipe - e vem tendo resultado.