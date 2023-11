O Corinthians é o campeão paulista de 2023. Depois dos títulos da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, as 'Brabas' conseguiram reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no jogo de ida para o São Paulo e, com apoio massivo da torcida na Neo Química Arena, levantou o título neste domingo com o placar de 4 a 1, sagrando-se tetracampeão da competição.