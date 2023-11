Líder do Brasileirão em 2023, o Botafogo vê, a poucas rodadas do fim da competição, sua hegemonia ameaçada: Palmeiras tem o mesmo número de pontos, Red Bull Bragantino está a um empate de distância, enquanto o Flamengo, sexto colocado, está a apenas duas vitórias do rival alvinegro. Ainda há o Grêmio nesta disputa. Dado como favorito ao título após um primeiro turno impecável - melhor campanha na história dos pontos corridos -, o torcedor botafoguense começa a se preocupar e se lembra do desempenho de outro favorito em anos recentes: o Corinthians, campeão brasileiro em 2017, mas que teve de suar a camisa para ficar com a taça. Dos últimos doze pontos em jogo, o Botafogo só conseguiu somar um.