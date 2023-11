A Copa América de 2024, competição que será o pontapé inicial para o Mundial de 2026, também agendado para os Estados Unidos, em parceria com Canadá e México, já tem seus estádios, datas e palco de abertura e final definidos. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a partida inaugural será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta e a disputa pelo título será no Hard Rock Stadium, em Miami.