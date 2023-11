As lamentáveis cenas vexatórias de briga entre torcedores do Brasil e da Argentina com a polícia do Rio e também a confusão entre jogadores da Venezuela com o policiamento em Lima marcaram negativamente a 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira. Em nota, a Conmebol condenou "todas as formas de violência", mas se esquivou de responsabilidade e afirmou que a responsável por possíveis punições aos envolvidos é a Fifa.