Uma confusão entre torcedores brasileiros, argentinos e policiais nas arquibancadas do Maracanã atrasou o início do clássico entre as duas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Durante a execução do hino argentino, a briga começou envolvendo pessoas de ambas nacionalidades. Argentinos e brasileiros foram pressionados contra grades e divisórias, enquanto policiais tentaram contê-los com o uso de força. Oito torcedores foram presos e dois estão sendo atendidos no posto médico do estádio.