O pedido da Haas para a revisão dos resultados do GP dos Estados Unidos, disputado em Austin no dia 22 de outubro, foi rejeitado pelos comissários da Fórmula 1 nesta quinta-feira. De acordo com a avaliação, não foram encontrados elementos "significativos e relevantes" que justificassem a solicitação da equipe, que acusava o tailandês Alex Albon, da Williams, de ter cometido infrações relacionadas aos limites da pista.