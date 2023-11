Já classificada para a Eurocopa de 2024, a seleção da Espanha contou com mudanças nesta quinta-feira para enfrentar a modesta equipe de Chipre. E, mesmo com uma formação longe da ideal, venceu por 3 a 1, com facilidade, no Alphamega Stadium, em Kolossi, no Chipre. Todos os gols dos visitantes foram marcados no primeiro tempo.