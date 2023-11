A Seleção Brasileira está completa para seus dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Renan Lodi, Raphinha e Carlos Augusto se apresentaram na manhã desta terça-feira (14), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Com isso, os 24 jogadores convocados já estão à disposição do técnico Fernando Diniz.