O Manchester United abriu o placar com um golaço, segurou a pressão do adversário e decidiu a vitória por 3 a 0 sobre o Everton fora de casa. Jogando no Goodison Park, o time de Manchester venceu cinco dos seus últimos seis jogos e vive uma boa recuperação no Campeonato Inglês. O confronto deste domingo foi válido pela 13ª rodada.