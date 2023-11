Thomas Müller não pensa em aposentadoria. Aos 34 anos, o atacante revelou recentemente que pretende jogar mais de um ano ainda e espera chegar a um acordo com o Bayern de Munique para renovar por pelos menos mais duas temporadas. Após o empate sem gols com o Copenhague, pela Liga dos Campeões, o veterano disse que o corpo ainda aguenta, mas reconheceu que os companheiros de posição estão bem no time e aceitou a reserva.