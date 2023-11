Em jogo com direito a golaço, a Inter de Milão fez a lição de casa neste domingo e retomou a liderança do Campeonato Italiano. A tradicional equipe italiana venceu o Frosinone por 2 a 0, com um lindo gol de Dimarco quase do meio-campo, nos minutos finais do primeiro tempo, no estádio Giuseppe Meazza.