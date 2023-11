O Brasil encerrou sua campanha no Pan de Santiago com um resultado histórico. Todas as metas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) foram atingidas e superadas com louvor. A delegação verde e amarelo fechou a competição no Chile com 205 medalhas, sua melhor campanha, com recorde de 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. Ainda foram garantidas 40 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, para alegria imensa da entidade.