O Atlético Monte Azul anunciou que passará a ser gerido por uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube do interior paulista agora é gerido pelo Atlético Monte Azul Sociedade Anônima do Futebol (AMA SAF). Entre o corpo diretivo anunciado, estão o ex-jogador Emerson Sheik e Neymar da Silva Santos, o pai e empresário de Neymar.