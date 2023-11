Depois dos clássicos de Milão e Turim, é a vez do grande confronto da capital italiana. A Lazio (10ª) recebe no domingo a Roma (7ª) no Estádio Olímpico que compartilham naquele que será um duelo eletrizante entre os técnicos José Mourinho e Maurizio Sarri, já esquentado após uma declaração do português.