O piloto Lewis Hamilton afirmou nesta quarta-feira que pretende ampliar os laços com o Brasil no futuro. No país para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1, o britânico destacou que pisou no Brasil nesta manhã pela primeira vez desde que recebeu o título de cidadão honorário do País, em novembro do ano passado. E avisou que quer passar mais tempo em solo brasileiro no futuro.