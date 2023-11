O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, confirmou o seu favoritismo na manhã deste sábado, após dominar os treinos livres, e garantiu a pole para o Grande Prêmio de Las Vegas com o tempo de 1min32s726. O monegasco conquistou a posição nobre do grid pela 23ª vez na carreira. Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, terminou em segundo, mas fica fora da primeira fila por causa de uma punição. Terceiro colocado ao fim do treino, Verstappen larga em seu lugar.