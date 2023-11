O Campeonato Brasileiro chega a sua reta final com seis times sonhando com a taça. O Palmeiras está mais perto do troféu, com 85,9% de chance de título, mas a vantagem não é confortável diante de um torneio completamente incomum, com resultados surpreendentes. O Atlético-MG também mostrou sua força ao atropelar o Flamengo no Maracanã e se igualou ao time rubro-negro e ao Botafogo em número de pontos.