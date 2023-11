A vitória do Coritiba por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, neste sábado, na Vila Capanema, pela 34ª rodada do Brasileirão, acabou ficando em segundo plano por causa da confusão causada por torcedores de ambas as equipes logo após o gol de Robson, nos acréscimos da partida. Na ocasião, os torcedores do clube mineiro invadiram o gramado e foram confrontados pela própria torcida do Coritiba. A briga só cessou com a interferência do batalhão de choque da polícia.