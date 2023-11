A atuação do Corinthians nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, foi medonha. Mano Menezes levou um nó tático de Rogério Ceni no primeiro tempo que impediu que a equipe fosse capaz de reverter a situação. O time alvinegro foi massacrado pelo Bahia e igualou sua pior derrota na história em Itaquera. O placar de 5 a 1 a favor dos visitantes embolou novamente a briga pela permanência na elite do futebol brasileiro.