Em duelo direto pela liderança da Conferência Leste da NBA, o Boston Celtics não se intimidou com a boa fase do Philadelphia 76ers e nem com a torcida do time da casa para vencer por 117 a 107, na noite desta quarta-feira. Agora os Celtics dividem a melhor campanha da temporada regular com o Denver Nuggets, líder do Oeste - ambos os times somam nove vitórias e duas derrotas.