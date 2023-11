A Uefa informou, nesta quarta-feira, que aplicou uma multa de 15.200 libras (R$ 96,6 mil) ao Celtic em razão das bandeiras palestinas exibidas por torcedores do clube escocês durante duelo como Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O episódio ocorreu há um mês, no dia 25 de outubro, quando os dois times empataram por 2 a 2, em Glasgow, na Escócia, em jogo da terceira rodada do Grupo E.