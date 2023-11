A CBF publicou nota oficial, na madrugada desta quarta-feira, para prestar esclarecimentos sobre a pancadaria entre torcedores brasileiros e argentinos durante a execução dos hinos, antes da derrota por 1 a 0 do Brasil para a Argentina, no Maracanã, em jogo da sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No texto, a entidade diz ter planejado a partida de "forma cuidadosa e estratégica" junto às autoridades, "especialmente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro". De acordo com a CBF, a PM, que entrou em confronto com torcedores, aprovou sem objeções a estratégia de segurança apresentada.