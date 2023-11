Alvo de insultos racistas nas redes sociais após discutir com Messi durante a derrota por 1 a 0 do Brasil para a Argentina, no Maracanã, o atacante Rodrygo recebeu apoio da CBF, que publicou uma nota para condenar o comportamento dessa parcela de torcedores argentinos. No texto, a entidade também pontua a expectativa que tem colocado sobre o próximo amistoso da seleção, marcado para março de 2024, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri, onde serão realizadas ações contra o racismo.