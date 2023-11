O jogo que pode acabar de vez com os riscos de queda do Corinthians no Brasileirão foi antecipado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta terça-feira que atendeu pedido da TV Globo e o duelo com o Bahia, na Neo Química Arena, na abertura da 35ª rodada, será na sexta-feira, dia 24 de novembro, às 21 horas, véspera da eleição presencial.