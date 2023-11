Capitão corintiano, Cássio quer que o Corinthians repita diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, a mesma postura ofensiva apresentada diante do Santos, com o diferencial de concluir as chances de gols para somar uma vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão. Ainda revoltado com o pênalti e o consequente empate dos rivais no clássico, o goleiro pediu para o time esquecer o passado e focar na busca do triunfo.