Após vencer o arquirrival na decisão da Copa Libertadores, o Corinthians protagonizou um novo vexame do Palmeiras na temporada. Neste domingo, o time alvinegro fez sonoros 8 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, e carimbou sua vaga para a decisão do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, a equipe alvinegra já havia vencido, em Jundiaí, por 1 a 0.