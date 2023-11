A Ponte Preta chega na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro dependendo só de si para evitar o rebaixamento à Série B. O time campineiro inicia a 38ª rodada fora dos útlimos quatro lugares na classificação e ainda encara o CRB em casa, no sábado, fatores que fazem o zagueiro e capitão Fábio Sanches ressaltar a importância do jogo e garantir a permanência do clube na divisão.