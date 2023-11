Dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue se preparando para o duelo mais que decisivo contra o Tombense, sábado, válido pela 36ª rodada. O capitão e zagueiro Fábio Sanches confia no elenco para evitar o rebaixamento para a Série C e destacou o desempenho do primeiro semestre, quando o clube foi campeão da Série A2 do Paulista.