Um pacote de seis camisas que o astro argentino Lionel Messi usou durante a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, será leiloado em dezembro, anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta segunda-feira (20), com um valor estimado de mais de 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões pela cotação atual).