A atual Data Fifa vem causando preocupações no Real Madrid. Logo nos primeiros dias deste período em que os jogadores são liberados para defender suas seleções, o clube espanhol já viu dois dos seus principais atletas sofrerem lesões. Vinicius Júnior deixou mais cedo a partida da seleção brasileira na noite de quinta-feira. Agora o volante Eduardo Camavinga rompeu os ligamentos do joelho durante um treino com a equipe da França.