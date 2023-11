Sem vencer há nove jogos, a Ponte Preta tem uma 'verdadeira decisão' contra o rebaixamento neste sábado, quando irá enfrentar o Avaí, concorrente direto nessa briga, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h. Faltando apenas quarto partidas para o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Caíque França pediu atenção ao time, principalmente, no segundo tempo.