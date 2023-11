O Brasil poderá voltar a ter um dono de cinturão no Ultimate Fighting Championship, o UFC. Na noite deste sábado, no badalado Madison Square Garden, em Nova York, Alex Poatan vai enfrentar o checo Jiri Prochazka em busca do cintura vago na categoria meio-pesado. Em conversa com o Estadão, o brasileiro conta como sua preparação e revela uma de suas principais motivações para confirmar o cinturão.