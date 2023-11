A seleção brasileira masculina de vôlei se vingou da perda do Campeonato Sul-Americano da melhor maneira possível. Neste sábado, na Arena O'Higgins, devolveu os 3 a 0 sobre a Argentina, com 25/23, 25/13 e 25/22 e levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, quebrando um jejum de 12 anos.