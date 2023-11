O Brasil ficou muito perto de levar o ouro na prova mais rápida do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta terça-feira. Em decisão acirrada, Felipe Bardi ficou a um milésimo da vitória nos 100m. Levou prata, assim José Fernando Baloteli, no decatlo. O País ainda herdou um bronze nos 5000m com Altobelli Silva, que foi beneficiado por desclassificação de mexicano.