Só deu Brasil nas disputas da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Depois de fechar o primeiro dia com quatro ouros, a equipe nacional repetiu a dose neste sábado, subindo no topo do pódio no individual geral, nas maças, fitas e no conjunto misto. Fechou a competição com mais quatro pratas e um bronze, totalizando 13 medalhas.