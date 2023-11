O Brasil já tem adversário definido em seu primeiro compromisso de 2024. Nesta segunda-feira, antes da convocação do treinador Fernando Diniz - campeão da Libertadores com o Fluminense - para as Eliminatórias da Copa já na próxima semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a seleção brasileira enfrentará a Inglaterra, em Wembley, em março de 2024. Será o primeiro amistoso da equipe, que ainda terá o comando de Fernando Diniz. A entidade aguarda uma definição de Carlo Ancelotti para que o italiano comande a equipe no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.