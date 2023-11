O Brasil vai disputar a United Cup, competição mista entre países no encerramento da temporada de 2024 do tênis, na Austrália. A classificação do Brasil aconteceu devido ao ranking de Beatriz Haddad Maia, número 11 do mundo. A equipe brasileira ainda contará com Marcelo Melo, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Carolina Meligeni Alves.