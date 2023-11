O Brasil conquistou o bicampeonato no revezamento misto de triatlo, neste sábado, com a medalha de ouro de Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manuel Messias e Vittoria Lopes nos Jogos de Santiago, no Chile. Os brasileiros completaram a prova em 1h15min08. Superando Estados Unidos (1h15min26) e Canadá (1h15min36), prata e bronze, respectivamente.