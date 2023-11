O Botafogo conseguiu fechar um acordo no RCE Trabalhista nesta sexta-feira, no qual compromete-se a pagar todas suas dívidas com ex-funcionários e ex-jogadores em um prazo de 10 anos. Foram mais de 365 dias de negociações entre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube com integrantes do clube social, Comissão de Credores, SINDECLUBES, Ministério Público do Trabalho, Coordenadoria de Apoio à Execução e a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.