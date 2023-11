Depois de sofrer a quarta derrota consecutiva, mais uma vez de virada, agora para o Grêmio, no Rio de Janeiro, o Botafogo viu cair ainda mais as suas chances de ser campeão do Brasileirão, despencando para 30%, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O time carioca ainda é líder da competição, mas duas equipes têm os mesmos 59 pontos: o Palmeiras, que também viu reduzir a probabilidade de erguer a taça depois de levar 3 a 0 do Flamengo, e o Grêmio, que se colocou na luta pelo troféu nesta quinta.