O segundo treino da semana do Corinthians, nesta terça-feira, foi marcado pela volta do meia Guilherme Biro, que estava com a seleção brasileira olímpica durante a Data Fifa. Com o retorno, aumentam as opções para o técnico Mano Menezes montar o meio-campo da equipe que enfrenta o Bahia na próxima sexta-feira, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileiro.