Desde sua chegada no Al-Ittihad que o atacante Benzema não escondia seu descontentamento com o técnico Nuno Espírito Santo. O astro francês não se encaixava no esquema do treinador, brigaram mais de uma vez e nesta semana conseguiu convencer os dirigentes do clube árabe a demitirem o português. Nesta sexta-feira, no primeiro jogo após a queda do comandante, o camisa 9 brilhou com três gols e uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Abha, pelo Campeonato Saudita.